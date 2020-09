Pianista Emmet Cohen apre stagione jazz Cantina Bentivoglio

Il concerto del trio del pianista americano Emmet Cohen (Yasushi Nakamura contrabbasso e Kyle Poole batteria) aprirà il primo ottobre il cartellone della Cantina Bentivoglio a Bologna, che riprende con il jazz all'interno del locale seguendo le regole della sicurezza e del distanziamento previste dalla legge.

Cohen, 30 anni, è un talento in ascesa che ha già ottenuto già riconoscimenti dalla critica e che vanta collaborazioni big tra cui i contrabbassisti Ron Carter e Christian McBride, ed una intensa attività concertistica. Il 3 ottobre tornerà l'ottetto Bentivoglio All Stars, mentre il 9 il sassofonista Rosario Giuliani presenterà il suo nuovo disco 'Love in translation', affiancato da nomi di primo piano come Pietro Lussu pianoforte, Dario Deidda contrabbasso e Roberto Gatto batteria. Sarà invece in cartellone il 29 ottobre Ada Montellanico, una delle grandi voci del jazz italiano, con il suo nuovo progetto 'Wetuba', che presenterà con Michel Godard tuba e 'serpentone', Simone Graziano pianoforte, Francesco Ponticelli contrabbasso e Bernardo Guerra batteria. Spazio anche ai talenti dell'Emilia-Romagna, ma non solo, per concerti oltre il jazz m con proposte di black music, dal soul al funky. In novembre, previsti un tributo a Steve Grossman, e i concerti di Lucy Woodward, Simus Blake, e il duo Zanchini-Salis. (ANSA).