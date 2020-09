Bologna: Mihajlovic "troppe critiche a noi, Milan più forte"

(ANSA) - BOLOGNA, 27 SET - "Dopo la sconfitta a Milano ho letto sui giornali critiche un po' troppo eccessive", la prestazione del Bologna "è stata discreta", "abbiamo perso fuori casa contro un Milan, non contro una neo promossa". Lo ha detto l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic nella conferenza pre-partita col Parma, commentando la sconfitta della scorsa settimana a San Siro coi rossoneri.

"Dobbiamo cercare di essere ambiziosi sì - sottolinea il mister rossoblu - ma anche realisti. Noi cerchiamo sempre di fare la partita ma dipende anche dall'avversario". Il Milan, ha aggiunto Mihajlovic, oggi "è la squadra che ha la scia positiva più lunga della serie A, sta meglio fisicamente di noi, ha fatto già 5-6 partite, per noi era la prima da 90 minuti". E poi "ha in squadra due fuoriclasse, Ibra e Donnarumma, che comunque hanno deciso la partita". Poi "sono più forti di noi e hanno obiettivi più alti di noi. E nonostante questo abbiamo fatto la nostra partita, potevamo essere più coraggiosi ma la prestazione è stata soddisfacente". (ANSA).