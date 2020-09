'Le Terme di Bologna ti portano al museo', open day gratuiti

(ANSA) - BOLOGNA, 18 SET - 'Le Terme di Bologna ti portano al museo': il Gruppo Monti Salute Più festeggia 50 anni di attività con un weekend che apre gratuitamente le porte dei musei civici di Bologna, nell'ambito di una partnership triennale siglata con l'Istituzione Bologna Musei, alla quale fanno capo 13 sedi espositive, per promuovere la conoscenza del ricco patrimonio storico-artistico della città.

Sabato 26 e domenica 27 settembre si svolgerà la prima iniziativa: due giorni di Open Day con percorsi nel tempo e nello spazio. Collezioni, mostre e oltre 50 attività, tra eventi e visite guidate, ad ingresso gratuito per tutti, con prenotazione obbligatoria tramite il sito Mida Ticket. Tutti i musei resteranno aperti dalle 10 alle 18.30, fino alle 20 nel caso del Museo Civico Archeologico. "In questa occasione - spiega il presidente dell'Istituzione Bologna Musei, Roberto Grandi - proponiamo percorsi originali e innovativi nel tempo e nello spazio attraverso narrazioni che partono dagli oggetti contenuti nei diversi musei. Un racconto polifonico che ci porta dall'antichità fino al contemporaneo". (ANSA).