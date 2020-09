Un 43enne di Bologna è morto questa mattina intorno alle 6.30 in un incidente stradale avvenuto in a Modena in via Virgilio, zona Fiera. Ferita gravemente anche una donna che viaggiava sulla stessa auto e che è stata portata all'ospedale di Baggiovara. La vettura si è scontrata con un mezzo pesante. Sul posto vigili del fuoco, polizia locale e soccorritori.