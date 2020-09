Moto: 'doppio Misano', Rossi mette il viagra sul casco

(ANSA) - ROMA, 12 SET - Casco speciale per Valentino Rossi in occasione del motogp di San Marino in programma domani, e del gran premio dell'Emilia Romagna di domenica prossima che si correrà sullo stesso circuito. La "Doppia di Misano" è la scritta principale sul casco del campione, in riferimento al doppio weekend di corse in arrivo. In evidenza una immagine che sembra riferirsi a una pastiglia di viagra. (ANSA).