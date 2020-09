F1: Binotto "Ferrari non demorde, imparare da errori"

(ANSA) - MILANO, 06 SET - La Ferrari "non demorde". Parola di Mattia Binotto: "Non dobbiamo dimenticare ma imparare dai nostri errori, questa stagione ci insegnerà qualcosa per il futuro. E' la peggior conclusione possibile di un weekend difficile. Non c'è nulla di peggio di non finire la gara, specie per un problema di affidabilità come per Vettel".

Il team principal della Rossa spera che al Mugello, per il 1000esimo gran premio della Ferrari, le cose vadano meglio: "Ci contiamo ma promettere qualcosa ora diventa difficile". (ANSA).