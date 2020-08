Scuola: E-R; da lunedì test sierologici a tutto il personale

(ANSA) - BOLOGNA, 21 AGO - Da lunedì in Emilia-Romagna tutto il personale della scuola potrà sottoporsi a test sierologico.

Lo screening coinvolgerà circa 87mila persone, dagli insegnanti ai collaboratori scolastici che potranno fare il test su base volontaria e in maniera gratuita.. I test saranno poi ripetuti periodicamente durante l'anno scolastico.

Gli interessati potranno accedere al test, contattando il loro medico di famiglia o rivolgendosi all'Ausl di riferimento, fino al 7 settembre. Per il personale scolastico non residente nella provincia di lavoro, o per le persone il cui medico di famiglia non fosse disponibile a fare i test, saranno le Ausl- con percorsi differenti a seconda della provincia - il canale di riferimento per l'accesso e lo svolgimento del controllo.

"Il nostro impegno è quello di garantire l'avvio dell'anno scolastico, all'insegna della massima sicurezza sanitaria", dice l'assessore alle Politiche per la salute Raffaele Donini.

