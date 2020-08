Draghi: Privare i giovani del futuro è grave diseguaglianza

(ANSA) - RIMINI, 18 AGO - "Privare un giovane del futuro è una delle forme più gravi di diseguaglianza". In apertura del 40/o Meeting di Rimini l'ex presidente della Bce Mario Draghi, ha dedicato il suo intervento alle nuove generazioni le più penalizzate dagli effetti della pandemia.

"Ai giovani - è il suo appello - bisogna però dare di più: i sussidi finiranno e resterà la mancanza di una qualificazione professionale, che potrà sacrificare la loro libertà di scelta e il loro reddito futuri". E "privare un giovane del futuro è una delle forme più gravi di diseguaglianza". Per questo è "imperativo e urgente un massiccio investimento di intelligenza e di risorse finanziarie in questo settore". Per un ritorno ad una crescita "che rispetti l'ambiente e che non umili la persona". (ANSA).