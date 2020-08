Rugby:Benetton chiarisce,contro Zebre porte rimangono chiuse

(ANSA) - TREVISO, 17 AGO - "Nonostante la recente ordinanza regionale consenta di fatto la presenza del pubblico in manifestazioni sportive nel rispetto delle prescrizioni vigenti in Veneto, dopo attente valutazioni ed in funzione dell'attuale situazione sanitaria il Benetton Rugby preferirà mantenere i cancelli chiusi al fine di salvaguardare la salute dei propri tesserati ed appassionati". Con questa nota la franchigia veneta di Guinness Pro14 (ex lega celtica) fa chiarezza sulla vicenda del 'derby italiano' contro le Zebre che, venerdì con inizio alle ore 20, segnerà il ritorno in Italia del rugby giocato.

Così il Benetton "intende fare chiarezza comunicando che l'incontro verrà disputato a porte chiuse", dopo che si era sparsa la voce di una possibile riapertura parziale dello stadio di Monigo al pubblico, che invece non ci sarà. Ovvio comunque che Treviso si augura, più o meno a breve, "di poter superare definitivamente questa difficile situazione". (ANSA).