Incendio al tetto di un comprensorio sciistico reggiano

Incendio la notte scorsa, intorno all'una, nel comprensorio sciistico di Cerreto Laghi, sull'Appennino reggiano, senza conseguenze per persone. Le fiamme - per cause da chiarire ma comunque di natura accidentale secondo quanto emerso - hanno avvolto il tetto dello stabile adibito al controllo del comprensorio, di proprietà di Turismo Appennino, e nel quale era conservata la strumentazione della seggiovia quadriposto. In attesa dei soccorsi, il rogo è stato inizialmente controllato da alcuni abitanti del posto con estintori e manicotti e poi definitivamente domato dai vigili del fuoco di Castelnovo Monti, intervenuti insieme ai carabinieri della stazione di Collagna. I danni sono ancora in corso di quantificazione ma non ci sono stati feriti.