F1: Vettel, ho fatto un miracolo? le ho provate tutte

(ANSA) - ROMA, 16 AGO - "Ho fatto un miracolo? Le abbiamo provate tutte in quella fase, ho pensato che potevamo correre il rischio perché non avevamo nulla da perdere. Ho deciso di gestire le gomme per cucire il gap con chi stava davanti: mi hanno detto di spingere forte per 3-4 giri, poi mi hanno detto di fare il contrario e quello è stato un momento strano alla radio". Così Sebastain Vettel, dai microfoni di Sky Sport, sula sua prova nel gp di Spagna di oggi. "Ci abbiamo provato e ha dato dei frutti, la nostra posizione era la decima - dice ancora il tedesco della Ferrari - e ci è andata bene perché abbiamo corso quel rischio: quei punti sono buoni. Essere doppiati ci ha aiutati, c'è stato un giro in meno e la gomma è arrivata alla fine".

Poi Vettel commenta i team radio con la Ferrari: "E' positivo parlare. Ci sono stati 3-4 giri in cui non era necessario spingere così tanto, ma non è cambiato nulla. Cosa deve pensare la Ferrari dopo questo weekend? Il mio parere ormai non è più importante". Per il tedesco, "stiamo tutti cercando di dare il meglio, è una stagione dura per tutti e stiamo provando a dare il meglio. Non è giusto dire che è un anno negativo e basta, non si vince e non possiamo farci molto. L'importante è cercare di rialzarsi e fare il meglio possibile, c'è ancora tanto lavoro per cercare di migliorare, anche perché ci sono tanti alti e bassi e dobbiamo esaminarlo".

k (ANSA).