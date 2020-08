Mix di alcol e Mdma, grave 19enne

(ANSA) - BOLOGNA, 11 AGO - Prima ha bevuto alcolici e poi ha aggiunto metanfetamina, finendo ricoverato all'Ospedale di Rimini dove è stato sedato e tenuto in coma farmacologico.

Protagonista della vicenda - come riportato dalla stampa locale riminese - un ragazzo 19enne di Reggio Emilia in vacanza, con degli amici, sulla Riviera Romagnola. I fatti risalgono al pomeriggio di domenica quando il giovane è stato soccorso, fuori dalla struttura, dai 'bodyguard' del 'Classic Club' e poi condotto a bordo dell'ambulanza a disposizione del locale in Ospedale. Ora - evidenziano i quotidiani - il 19enne è grave, ma fuori pericolo.

A far luce sull'accaduto toccherà alla Polizia e alla Squadra Mobile, intervenuta sul posto per identificare i presenti. Il giovane, è stato spiegato alla stampa riminese dai vertici del 'Classic Club', circolo associato all'Arcigay, non è entrato nel locale e le operazioni di soccorso sono avvenute nel parcheggio dove il ragazzo è stato visto dai 'bodyguard' a terra e in preda a convulsioni. Il 19enne, è stato puntualizzato, è socio del circolo riminese ma la sua tessera non risulta essere stata 'strisciata' all'ingresso.

Dagli esami compiuti al suo arrivo in Ospedale è emerso come il giovane avesse assunto Mdma, insieme a un'alta dose di alcol, Sedato e sottoposto a coma farmacologico resta ricoverato all'Ospedale 'Infermi', dove è stato raggiunto dai genitori.

Informata la Procura, le indagini sono concentrate sulla provenienza della sostanza stupefacente. (ANSA).