Giustizia: Csm propone 3 giudici in più per Tribunale Minori

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha proposto un aumento di organico di tre magistrati al Tribunale per i minorenni di Bologna. Sulla base di questi numeri, i giudici in servizio all'ufficio giudiziario diventerebbero nove, più il presidente.

Fin dal suo insediamento, nel 2013, il presidente del tribunale minorile bolognese, Giuseppe Spadaro, aveva sottolineato la carenza di organico dell'ufficio, che ha competenza su tutta l'Emilia-Romagna, e che è sottodimensionato rispetto ad altri tribunali in distretti giudiziari di dimensioni simili. E ha chiesto a più riprese, in ogni sede istituzionale, un rinforzo, che ora finalmente dovrebbe arrivare e aiutare gli attuali magistrati a gestire la grande mole di fascicoli che riguardano i minorenni. (ANSA).