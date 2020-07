Banksy, aperture straordinarie per Ferrara Buskers

Apertura straordinaria per la mostra 'Un artista chiamato Bansky', al Palazzo dei Diamanti di Ferrara, in occasione della 33/a edizione del Ferrara Buskers Festival: dal 27 al 29 agosto sarà possibile visitarla fino alle 24 (chiusura della biglietteria alle 23.30), sempre con ingresso contingentato e con il consiglio della prenotazione online (www.palazzodiamanti.it). Il giardino esterno di Palazzo dei Diamanti sarà inoltre una delle cinque location storiche della città selezionate per ospitare, ogni sera, i concerti delle 15 migliori band europee della rassegna 2020 degli artisti di strada.

"Gli eventi più importanti, tra cui il Ferrara Buskers Festival, sono ripartiti, non in streaming ma dal vivo - commenta l'assessore comunale alla Cultura, Marco Gulinelli - E' stata una sfida contro il grigiore in cui stavamo vivendo usando i colori, i suoni, la bellezza dell'arte, della musica, della letteratura. Per Ferrara ripopolare gli spazi della cultura è un risultato straordinario". (ANSA).