Maxi incendio nel Bolognese, a fuoco 200 rotoballe di fieno

Sono ancora in fase di accertamento le cause di un vasto incendio scoppiato ieri, intorno alle 21.30 in un'azienda agricola in via Villa di Mezzo a Monghidoro, sulle colline di Bologna. Il rogo ha interessato più di 200 rotoballe di fieno, coperte da un telone, sistemate nel terreno di una azienda agricola di proprietà di due italiani di 55 anni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, impegnati con 15 unità, e i Carabinieri della Stazione di Monghidoro. A quanto si apprende non risultano persone ferite, ancora in corso l'attività dei Vigili del fuoco che hanno lavorato tutta la notte e anche questa mattina per ultimare le operazioni.