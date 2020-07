Tentata violenza sessuale su minorenne, arrestato 24enne

(ANSA) - BOLOGNA, 25 LUG - La polizia locale di Modena ha arrestato un 24enne originario del Gambia che, il mese scorso in città, ha tentato di abusare di una 17enne. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, il giovane, senza fissa dimora e con precedenti alle spalle, si è introdotto nell'abitazione della vittima seguendo una amica che la stava andando a trovare. Le due giovani, quando lo hanno visto in casa, hanno iniziato a urlare e a chiedere aiuto e hanno finto che con loro ci fosse un familiare. Il 24enne, irregolare sul territorio italiano, è scappato ed è stato rintracciato e identificato dalla Polizia locale in centro a Modena.

Per trovarlo sono state passate al setaccio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e sono state raccolte testimonianze. Finito in manette, l'aggressore dovrà rispondere di tentata violenza sessuale e violazione di domicilio. (ANSA).