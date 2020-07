In piazza a Bologna videoclip dedicato a Lucio Dalla

(ANSA) - BOLOGNA, 20 LUG - Domani sera alle 21.15 in Piazza Maggiore a Bologna, nell'ambito della rassegna 'Sotto le stelle del cinema' organizzata dalla Cineteca, verrà presentato in anteprima il videoclip 'Solo per me' del rapper Ghemon che ha reinterpretato 'Henna' di Lucio Dalla. A firmare il video è Alessandro Amante, vincitore della prima Residenza artistica dedicata ai giovani talenti promossa dalla Fondazione Lucio Dalla nella casa dell'artista scomparso nel 2012.

Un momento formativo unico per dare nuova forma all'opera del cantautore bolognese. Una presentazione che di fatto inaugura la ripresa delle iniziative organizzate nel nome dell'artista e fermate dall'emergenza Covid-19. A lanciare la presentazione del videoclip sarà Gian Luca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna, con lui sul palco anche Andrea Faccani, presidente della Fondazione Lucio Dalla e il regista Alessandro Amante.

