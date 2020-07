Dante: il direttore degli Uffizi in visita a Ravenna

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - Non poteva che partire dalla tomba di Dante, con la visita del cantiere, la giornata ravennate del direttore delle Gallerie degli Uffizi di Firenze, Eike Schmidt, per approfondire ulteriormente i termini della collaborazione in occasione delle celebrazioni dei settecento anni dalla morte del Sommo Poeta, che ricorreranno nel 2021. Il dialogo ha coinvolto, insieme al sindaco Michele de Pascale e all'assessora alla Cultura Elsa Signorino, il direttore dei Musei Civici d'Arte Antica di Bologna Massimo Medica, curatore di una delle mostre dantesche organizzate dal Museo d'arte della città (Mar), in programma per la primavera 2021. (ANSA).