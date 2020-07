Congresso Testimoni Geova in streaming

Il congresso annuale dei Testimoni di Geova per la prima volta nella storia è in streaming, sul sito www.jw.org in sei weekend distribuiti nel corso di luglio e agosto 2020. La congregazione, in una nota, prevede che milioni di persone da circa 240 Paesi assisteranno al congresso dal tema 'Rallegratevi sempre'. Il programma sarà disponibile, per intero o in parte, in circa 480 lingue.

L'anno scorso in Italia si sono tenuti 73 congressi in 13 città italiane, tra cui tre a Rimini con 65.000 presenze. Nel mondo il numero di presenti al congresso del 2019 ha superato i 14 milioni. "Per quanto desideriamo fortemente stare insieme, la vita è troppo preziosa perché la si metta in pericolo", ha detto Massimiliano Monterumisi portavoce dei Testimoni di Geova dell'Emilia Romagna.