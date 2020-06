Giuseppe Verdi in un libro illustrato per bambini

(ANSA) - BOLOGNA, 26 GIU - Dal primo incarico come organista alle Roncole alla bocciatura al Conservatorio di Milano, dal matrimonio con Giuseppina Strepponi al successo di Nabucco, dalla costruzione di Villa di Sant'Agata al progetto di Casa Verdi, fino al Club di 27 e oltre. Nel libro illustrato 'Giuseppe Verdi, il cigno di Busseto', firmato da Cristina Bersanelli ed edito dal Teatro Regio di Parma, il grande compositore si presenta ai più piccoli ripercorrendo le tappe principali della sua lunga e avventurosa vita e della sua gloriosa carriera. A dare forma e colore alle parole, le illustrazioni di Patrizia Barbieri che ha interpretato graficamente personaggi, fatti e curiosità che hanno portato un piccolo anatroccolo della Bassa parmense a diventare lo splendido cigno che ha spiegato le ali sul mondo.

Pensato per dipingere sul volto dei suoi lettori l'espressione di felicità, che - afferma Daniel Pennac - riesce da sola a trasmettere il piacere della lettura ai più piccoli, il volume (formato 24x24 cm) è realizzato per bambini da 5 a 10 anni, in una versione in lingua italiana e un'altra in lingua inglese, corredato da tre illustrazioni da colorare. Ai piccoli lettori l'invito d'inviare le foto dei disegni colorati che il Teatro Regio condividerà sul sito teatroregioparma.it e sui profili social. (ANSA).