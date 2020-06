Calcio: Lega pro, domani finale Coppa Italia Cesena-Ternana

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Il calcio della Lega Pro riparte domani con la finale di Coppa Italia (diretta ore 20.45, Rai Sport) allo stadio Manuzzi di Cesena tra Ternana e Juventus Under 23.

Sempre domani sono in programma anche la partita di andata dei play out (ritorno il 30 luglio).

Quanto alla Coppa Italia, che l'anno scorso fu vinta dalla Viterbese, oltre al trofeo c'è in palio un posto per il primo turno della fase nazionale dei play off. Ed è anche una sfida tra ex bomber, diversi per caratteristiche fisiche e tecniche, ma uniti da una mentalità fatta di determinazione: Riccardo Zampagna, ternano puro, una stagione disputata nella Ternana (2003-2004), e Giuseppe Galderisi, tre anni di Juventus (1980-1983) e ora alla guida della Vis Pesaro. (ANSA).