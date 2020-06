Illumia: vince gara Sicurinsieme per fornitura 'sostenibile'

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Va ad Illumia la gara di SicurInsieme, il gruppo d'acquisto formato da Unione nazionale consumatori e Selectra. Lo annuncia una nota congiunta nella quale si sottolinea che i fornitori sono stati selezionati a monte per promuovere un gruppo d'acquisto che offrisse tra l'altro non solo condizioni economiche vantaggiose ma anche attenzione per l'ambiente con offerte 100% green ed una prospettiva di lungo periodo per il gruppo d'acquisto che conta già più di 5.000 pre-iscritti "Come associazione dei consumatori abbiamo la responsabilità di valutare sul campo ogni giorno le performance dei fornitori di energia, sollecitandoli a un continuo miglioramento e sottolineando gli esempi virtuosi grazie al nostro ruolo di ascolto delle problematiche ed esigenze dei consumatori. Il gruppo di acquisto SicurInsieme va in questa direzione", ha detto Massimiliano Dona, presidente di Unc.

"È un risultato che premia ancora una volta la nostra capacità di reinventare l'energia, della quale sono molto grato ai miei collaboratori" ha dichiarato Matteo Bernardi, Ceo di Illumia. "Spero che questa iniziativa avvii processi analoghi perché il mercato dell'energia ha bisogno di valutatori competenti che sappiano distinguere chi lavora con professionalità e qualità".

"Abbiamo creato questo gruppo d'acquisto per dare un'alternativa sicura, conveniente e anche green alle tariffe regolate", - ha dichiarato Antoine Arel, co-fondatore di Selectra Italia, - "Siamo fiduciosi che grazie al rinnovo concordato di anno in anno, il passaggio al mercato libero sarà più semplice e sicuro per tutti gli utenti che aderiranno al Gruppo d'Acquisto". (ANSA).