Stalking e violenze, 17enne denunciato

Vittima di episodi di bullismo tali da indurlo a prendere in considerazione l'ipotesi di abbandonare la scuola. È accaduto nella Bassa Modenese, dove un quindicenne, riferiscono i carabinieri, è stato preso di mira da un diciassettenne dall'inizio dell'anno scolastico. L'ultimo episodio, qualche giorno fa, quando la vittima è stata aggredita nei pressi di un parco di San Possidonio. Il ragazzo, che doveva incontrare un amico, è stato accerchiato da una decina di coetanei; uno di loro, il diciassettenne, si è avvicinato e l'ha colpito con dei pugni sul volto e alla nuca, poi gli ha strappato il cellulare, l'ha scaraventato a terra, spaccandoglielo. Il quindicenne, dunque, ha chiamato i carabinieri per chiedere aiuto e così una pattuglia lo ha raggiunto scoprendo che gli episodi andavano avanti da inizio anno tra insulti per il suo aspetto fisico, libri e quaderni dispersi per strada e botte. Il diciassettenne identificato dai militari di Carpi dovrà rispondere di stalking, violenza privata e danneggiamento.