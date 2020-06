Denuncia il padre per maltrattamenti alla madre nel Reggiano

Ha chiamato i carabinieri denunciando il padre e salvando la madre dalle violenze. È successo nella Bassa Reggiana dove un 47enne operaio di Fabbrico, è stato allontanato dall'abitazione su disposizione del giudice che ha emesso nei suoi confronti il divieto di avvicinamento assoluto. E ora dovrà rispondere delle accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Stando a quanto ricostruito dai militari, l'uomo da anni riempiva di schiaffi e pugni la moglie, minacciandola di morte anche con un martello in uno dei tanti episodi. Anche il figlio 16enne non veniva risparmiato: calci, schiaffi e in alcune occasioni addirittura bagnato con l'acqua fredda dopo essere stato denudato per poi essere persino rinchiuso a chiave in camera in punizione.

Ma pochi giorni fa durante l'ennesima aggressione alla donna afferrata per il collo e picchiata, il secondogenito di 14 anni ha avvertito il fratello maggiore in camera. Quest'ultimo ha chiamato il 112 dando l'allarme. Sul posto è intervenuta una pattuglia che ha riportato la calma nonostante l'uomo minimizzasse affermando si trattasse di una banale lite domestica. Ma di fronte ai racconti dei figli, gli inquirenti hanno avviato le indagini arrivando alla disposizione del gip che ha messo fine alle vessazioni fisiche e morali.