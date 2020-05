Regione E-R lancia Viralissima, festival tv e online

(ANSA) - BOLOGNA, 27 MAG - Un festival musicale in tv e online, senza confini di genere, per celebrare la vivacità culturale dell'Emilia-Romagna. È 'Viralissima', rassegna di un mese ideata e organizzata dall'assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, che da giugno andrà in onda sul canale 118 del digitale terrestre e sul 5118 di Sky, sul sito LepidaTv (www.lepida.tv), sul canale YouTube LepidaTV OnAir, sul portale www.emiliaromagnacreativa.it e sulle pagine web e social degli operatori culturali coinvolti. Il festival segue il successo de #laculturanonsiferma, che sugli stessi canali nel periodo del lockdown in due mesi ha registrato oltre 430mila accessi sul web e 480mila per le dirette in streaming, cui si sommano gli utenti della programmazione tv su Lepida e Sky.

'Viralissima' avrà in cartellone oltre 30 artisti tra i più originali e rappresentativi della musica in Emilia-Romagna, dal rock all'elettronica, dalla canzone d'autore all'hip hop; protagonisti anche alcuni dei club più blasonati della regione.

Da Massimo Zamboni a John De Leo, dal Confusional Quartet a Dente, da Tiziano Popoli a Teo Ciavarella, il cartellone si snoderà sui palchi di Ferrara, Bologna, Parma e altre città.

"Abbiamo voluto questa iniziativa - commenta l'assessore alla Cultura Mauro Felicori - per sostenere importanti settori della filiera musicale duramente colpita dall'annullamento di concerti e festival, grazie a un finanziamento straordinario della Giunta regionale. Il nostro obiettivo è quello di contribuire a ridare linfa vitale a una scena che riveste grande importanza, sia per i suoi risvolti artistici che per quelli occupazionali. Anche con questo progetto, che potrà ripetersi e rinnovarsi, continua la sperimentazione di Lepida come canale al servizio delle arti nella regione". (ANSA).