Premi: dirette da 'casa Bottura' si aggiudicano Oscar Web

Lo chef pluristellato Massimo Bottura si è aggiudicato il Webby Awards, categoria 'chef', per 'Kitchen Quarantine', la serie di video pubblicati su Instagram dopo l'inizio del lockdown e che hanno ottenuto 1,3 milioni di follower. L'Oscar del web, che viene assegnato a New York, gli è stato attribuito - riporta la stampa locale - perché "Bottura ha dato ai suoi followers lezioni libere e informali su come crea piatti ispirati usando ingredienti casalinghi". E ha dimostrato di credere nel potere di Internet di aiutare le persone a trovare "joy", gioia.

Il 'papà' dell'Osteria della Francescana, tempio della gastronomia creativa e di eccellente qualità a Modena, ha realizzato una serie di dirette dentro casa, prevalentemente in cucina, durante le settimane di 'clausura' forzata causa emergenza coronavirus. E 'Kitchen Quarantine', format nato da un'intuizione della figlia Alexa, è diventato un appuntamento quotidiano per centinaia di migliaia di followers. (ANSA).