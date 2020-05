Maltempo a Bologna, interventi Vvf per alberi pericolanti

Alberi e rami pericolanti e sopralluoghi per verifiche di camini e tetti di abitazioni. Il vento e la pioggia di questa mattina hanno provocato qualche danno a Bologna, dove i Vigili del Fuoco hanno eseguito alcuni sopralluoghi e interventi, come in via Schiassi dove, alle 6.40 circa, una squadra ha rimosso un albero caduto sulla sede stradale. Sul posto anche la polizia locale che ha chiuso la via per permettere ai Vigili del fuoco di rimuovere l'arbusto.