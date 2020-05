Aeroporti: Bologna chiuso per dieci giorni a settembre

L'aeroporto di Bologna rimarrà chiuso per dieci giorni a metà settembre, dall'11 al 21. La chiusura servirà per fare lavori di manutenzione alla pista.

I lavori erano stati, inizialmente, programmati per il periodo 16-21, ma l'Aeroporto ha deciso, per via dell'emergenza Covid che ha rivoluzionato il traffico aereo e reso necessarie alcune misure di protezione supplementari nei cantieri, di allungare il periodo. Questo permetterà anche di accorpare nel cantiere anche gli interventi che avrebbero richiesto la chiusura della pista di volo nel 2022, chiusura che di conseguenza non è più prevista.

Nel periodo in questione, che comincerà alle 6 dell'11 settembre e finirà alle 2 del 21, nessuno volo partirà o atterrerà. (ANSA).