A Bologna il Tribunale riparte tra controlli e file

Ripartono le udienze penali al Tribunale di Bologna, che prova a tornare alla normalità, tra ingressi contigentati dalle 9 alle 11, misurazione della temperatura all'ingresso e mascherine obbligatorie. All'apertura, questa mattina, si è creata subito una lunga fila che arrivava sotto al portico di via Farini, suscitando l'irritazione di qualche avvocato, ma dopo un'ora la situazione era già migliorata con al massimo di 6-7 persone in coda.

Cinque le aule penali aperte, che secondo l'Ausl garantiscono la giusta sicurezza per far svolgere le udienze, tutte a 'porte chiuse' fino al 30 giugno, anche se in realtà le porte sono aperte per far arieggiare gli ambienti. Dislocati davanti alle stanze e nei corridoi del Tribunale di via Farini sono stati installati dei dosatori con liquido igienizzante, ma la maggior parte sono vuoti. "Facciamo quello che possiamo - spiega un addetto alla vigilanza - misuriamo la temperatura a tutti e gli ingressi sono scaglionati. In poco meno di due ore saranno entrate una settantina di persone".