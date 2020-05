Calcio: Bologna, pacchi alimentari per le famiglie bisognose

(ANSA) - BOLOGNA, 04 MAG - Il Bologna scende in campo insieme ai suoi partner al fianco delle famiglie e delle persone in difficoltà. Tra gli sponsor del club figurano diverse aziende della filiera agro alimentare, come Italpizza, Villani, Piadina Loriana, Yoga, Cerelia, Dino Corsini, Partesa e Granarolo e a loro la società ha chiesto aiuto per raccogliere pallets di prodotti da devolvere alle associazioni del territorio Arca della Misericordia e Rete per assistenza alimentare di Case Zanardi di Bologna, che assistono e raggiungono circa 500 persone in difficoltà.

Pacchi di generi di prima necessità sono già in spedizione e a breve il Bologna affiancherà a questi una fornitura di kit sanitari, composti di mascherine e prodotti per pulizia e sanificazione. (ANSA).