Antonella Faieta nuova presidente di Telefono Rosa

Il Consiglio Direttivo, riunitosi il 29 gennaio 2025, accettando le dimissioni della presidente uscente ha nominato la nuova presidente dell'Associazione Nazionale Volontarie del Telefono Rosa. Dopo oltre 20 anni di presidenza, Maria Gabriella Carnieri Moscatelli, ha dato le dimissioni passando il testimone alla vicepresidente, avvocata Antonella Faieta. Tutte le volontarie e lo staff dell'Associazione ci tengono a ringraziare "Gabriella per il lavoro svolto e per essere stata negli anni un faro nella lotta alla violenza di genere.

Durante la sua attività non si è mai tirata indietro, sostenendo con impegno, coraggio e passione tantissime donne e minori. Grazie a lei il Telefono Rosa, fondato 36 anni fa, è cresciuto e si è strutturato, diventando una realtà importante e solida nel panorama antiviolenza e nelle pari opportunità. Alla nuova presidente Antonella e alla vicepresidente entrante, avvocata Francesca Romani, augurano buon lavoro e di continuare a portare avanti l'obiettivo: sostenere le donne e i minori vittime di violenza. Più forti insieme è il motto che il Telefono Rosa vuole sottolineare soprattutto oggi durante questo importante cambiamento".

"Ho portato avanti il mio impegno di presidente del Telefono Rosa con grande passione, mettendo sempre al centro le necessità dell'Associazione e i valori su cui si fonda. Oggi passo il testimone alla nuova presidente, sicura che gli obiettivi scelti verranno perseguiti con impegno e professionalità", ha detto Maria Gabriella Carnieri Moscatelli.

La neopresidente, l'avvocata Antonella Faieta, spiega che " dopo oltre 20 anni di battaglie per la tutela dei diritti delle donne, sono onorata di essere oggi la presidente del Telefono Rosa. Ritengo che adesso più che mai sia necessario trovare altre forme di lotta e un rinnovato impegno per l'affermazione della parità, in una società che cambia e in cui la violenza ha sempre nuove manifestazioni. Più forti insieme!"

Riproduzione riservata © Copyright ANSA