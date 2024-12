Dalla Nigeria in fuga dall'infibulazione, una mamma e le sue bambine accolte in Veneto

Una mamma e le sue bambine in fuga dal rituale dell'infibulazione in Nigeria, grazie ad un'alleanza tutta femminile con la suocera e le cognate e in aperta sfida alla tradizione locale, sono arrivate in Italia e il Tribunale di Venezia ha riconosciuto loro lo stato di rifugiate. Lo riferisce il Gazzettino, spiegando che le tre sono state inserite in un percorso di accoglienza a Rovigo , ritenendo "fondato il pericolo di sottoposizione alla pratica".

"Mia suocera mi ha detto che non dovevo accettare perchè con quella operazione - ha spiegato la donna, che ora vive a Rovigo - avrebbero perso un po' di sangue per fare dei riti".

