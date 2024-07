Viaggio nei luoghi che hanno ispirato le canzoni di Taylor Swift

Sold out da mesi, migliaia di fan in arrivo e boom di prenotazioni di biglietti ferroviari e di soggiorni: il 13 e il 14 luglio Milano accoglierà in due attesissimi concerti la superstar Taylor Swift con il suo 'The Eras Tour'. Fan da tutta Europa - uno su 4 dagli Usa - stanno per arrivare nel capoluogo lombardo che sarà preso d'assalto da una pacifica ondata di 'Swifties'. Mai come quest'estate il nostro Paese sarà protagonista di vacanze-evento, che vede una forte correlazione tra appuntamenti culturali - concerti, mostre, festival - e la pianificazione di viaggi. Secondo i dati di Booking.com sull'onda dell'entusiasmo per la star americana le ricerche di soggiorni a Milano sono aumentate del 15% e dimostrano anche quanto sia globale e senza confini la febbre da Taylor Swift: l'89% delle prenotazioni dalla Croazia, il 33 dalla Grecia, il 30 dalla Spagna e il 12% dagli Stati Uniti.

Per entrare nel mondo delle canzoni e dei successi della superstar la piattaforma Civitatis, specializzata in tour guidati, ci fa viaggiare alla scoperta dei luoghi che hanno ispirato i testi più famosi della sua carriera musicale. Nel brano 'London Boy' la Swift canta la capitale britannica e ne esalta il fascino e le persone incontrate, soprattutto l'attore Joe Alwyn con cui la cantante ha avuto una relazione. I testi attraversano le strade di Camden, i pub di Brixton e persino il West End, la parte occidentale di Londra. Nel suo recente album 'The Tortured Poets Department' due canzoni sono dedicate alla città: la ballata nostalgica 'So long, London', dove canta la fine della sua relazione, e 'The Black Dog', un brano dedicato a un pub di Spring Gardens, a Vauxhall, in cui parla anche di un cuore spezzato. Da Londra all'Irlanda, in particolare a Wicklow, noto come il Giardino d'Irlanda: l'incredibile bellezza della sua natura ha ispirato il brano 'Sweet Nothing'. Protagonista di 'Welcome to NY' è una delle città più visitate al mondo che attrae per la sua frenesia ed energia vitale. Ma New York è anche il luogo in cui perdendosi si possono scoprire angoli nascosti: 'Cornelia Street' è uno di questi, ed è anche il luogo in cui la cantante ha vissuto fino al 2017. Taylor Swift dedica il brano 'False God' a West Village, uno dei quartieri più esclusivi, famoso per i suoi ristoranti e le boutique.

Nell'album 'Midnights' la star dedica una ballata romantica a Parigi, la città dell'amore: ne descrive i vicoli, le passeggiate, gli alberi e i paesaggi. Sempre in Francia la Swift si è fatta ispirare anche da St.Tropez, una delle destinazioni più importanti della Costa Azzurra, che cita nel brano 'The Man'.

