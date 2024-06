A luglio aperture straordinarie di lunedì per visitare il Giardino di Boboli

Per tutto luglio sarà possibile visitare il Giardino di Boboli a Firenze anche il primo e ultimo lunedì del mese, ordinariamente giorni di chiusura settimanale.

Come già annunciato altra apertura speciale del parco lunedì prossimo, 24 giugno, Festa di San Giovanni, patrono di Firenze: nella stessa data sarà visitabile anche il Museo degli Uffizi che il lunedì al pari di Boboli osserva il giorno di chiusura.

Dalle Gallerie si ricordano poi le aperture serali degli Uffizi per ammirare la Galleria delle Statue e delle Pitture al tramonto: il Museo, già dal 26 marzo tutti i martedì, fino al 17 dicembre, resterà aperto fino alle ore 22 (ultimo ingresso consentito alle ore 20,30), invece della consueta chiusura alle 18:30.

Uffizi e Giardino di Boboli saranno aperti in orario ordinario anche il lunedì 30 dicembre.



