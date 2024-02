Carnevale, 2.5 milioni di turisti e 1 miliardo di giro d'affari

Un miliardo di euro. A tanto ammonta il giro d'affari del turismo di Carnevale. Un periodo ormai stabilmente insediatosi tra i "piatti forti" del fuori stagione italiano. A stimarlo una indagine di Cna Turismo e Commercio che l'ANSA pubblica in anteprima.



Otto milioni i visitatori che si sposteranno per le iniziative del periodo tra i quali due milioni e mezzo di turisti che pernotteranno fuori casa, in strutture alberghiere ed extra-alberghiere. Quota un milione dovrebbe essere toccata dai turisti stranieri, attirati dalla possibilità di unire la visione di spettacoli unici e autentici alla visita a città e borghi d'arte. In media, i pernottamenti di turisti italiani e stranieri attirati dal magnete Carnevale saranno di due giorni pro capite. Significative - secondo Cna Turismo e Commercio - le ricadute per ristorazione, enogastronomia, artigianato.



Ad aprire il ricco calendario di eventi carnevaleschi è stato il 1 febbraio il Carnevale dei ragazzi alla Biennale di Venezia, a chiuderlo la Sfilata dei carri allegorici a Viareggio sabato 24 febbraio, con una appendice esattamente un mese dopo, domenica 24 marzo, con il Corteo dei carri fioriti a Sanremo. Tra un estremo e l'altro, inoltre, manifestazioni a Ivrea e a Cento, a Fano e a Comacchio, a Putignano e ad Acireale, per citarne solo qualcuna delle tantissime organizzate nel nostro Paese.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA