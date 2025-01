Capodanno Cinese, i festeggiamenti più spettacolari

Dal 28 gennaio partono i festeggiamenti per il Capodanno Cinese o Lunare, che celebra l'anno del serpente, simbolo di trasformazione, mistero e astuzia. La ricorrenza, che si festeggia con sfilate in costumi tradizionali, parate scenografiche, spettacoli e cerimonie, comincia il 28 gennaio, giorno della vigilia, e termina il 12 febbraio, festa delle Lanterne.

Le China Town delle principali città italiane si stanno preparando al Capodanno con grandiose parate, esibizioni di arti marziali, balli e spettacoli di teatro: quelle di Milano, in via Paolo Sarpi, con le lanterne rosse appese e gli appuntamenti gastronomici nelle trattorie del quartiere; la consueta sfilata del Drago a Prato e gli spettacoli teatrali di Torino - alla Palazzina di Caccia di Stupinigi - e al Teatro Mazzacorati 1763 di Bologna. E, ancora, i workshop di cucina cinese a Venezia e i balli colorati nei giardini Nicola Calipari di piazza Vittorio Emanuele II, a Roma.

Ecco nel dettaglio alcuni appuntamenti. A Milano i grandi festeggiamenti si svolgeranno domenica 2 febbraio con la danza del Leone e del Drago, le sfilate in costumi d'epoca e le esibizioni di arti marziali all'Arco della Pace, in piazza Sempione. Durante i 15 giorni di festeggiamenti in via Paolo Sarpi, cuori della China Town meneghina, la cucina cinese sarà la protagonista tra raviolerie, ristoranti e street food. A Prato, che ospita la comunità di cinesi più grande d'Italia, si festeggia al Tempio Buddista Pu Hua, mentre le spettacolari sfilate del Drago e la danza del Leone sono previste per l'8 e il 9 febbraio. Fino al 15 febbraio, inoltre, si potrà vedere la mostra fotografica 'Xiuxi: at ease! riposo: la Cina dal 1980-1984', allestita nel Cassero Medievale. Nel quartiere Macrolotto Zero un tour enogastronomico va alla scoperta delle diverse tipologie di cucine regionali della Cina. Oltre a partecipare ai tanti appuntamenti, ognuno può festeggiare il Capodanno cinese o festa di primavera con riti portafortuna, come la tradizione di addobbare la casa con festoni rossi e fare rumori con le pentole per tenere lontano il mostro Niam; o di scambiarsi hongbao, piccole buste rosse contenenti denaro. È di buon auspicio anche vestirsi di rosso, mangiare pesce o preparare jiazoi, ravioli al vapore con una moneta nascosta all'interno, o tang yuanr, dolci di riso e purè di fagioli.

Infine con Civitatis, operatore specializzato in tour guidati, si va alla scoperta delle più autentiche attività per celebrare il Capodanno lunare. Innanzitutto la cerimonia del tè: ci sono molti luoghi in cui è possibile parteciparvi, ma Chengdu ha un fascino particolare e offre la possibilità di scoprire e assaggiare diverse varietà di questa bevanda e imparare a prepararla correttamente. La città, inoltre, dà l'opportunità di realizzare un'escursione privata al Grande Buddha di Leshan con una delle statue di Buddha più grandi del mondo, alta ben 71 metri. Ogni angolo della Cina è perfetto per scoprire i segreti della sua gastronomia ma l'ideale, soprattutto nei festeggiamenti per l'anno nuovo, è di partecipare a un tour alla scoperta delle risaie di Guilin, tra colline, montagne e un sistema di irrigazione che risale a 700 anni fa.

Tra le tante tradizioni, meritano una scoperta anche gli spettacoli di ombre cinesi, forma di intrattenimento teatrale molto popolare in Paesi asiatici come Cambogia, Malesia, India, Thailandia e, naturalmente, Cina. Va anche ricordato che San Francisco ospita una delle più grandi comunità cinesi degli Stati Uniti e che a Londra più di mezzo milione di persone si riuniscono ogni anno per festeggiare il Capodanno cinese. Ma è nella Chinatown di New York dove si respira l'atmosfera più autentica.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA