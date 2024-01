In viaggio nella neve verso l'Artico

Se amate l'inverno, l'atmosfera magica dei paesaggi innevati e la natura incontaminata, la vostra destinazione è il Nord. Se poi preferite le avventure nella neve vera, quella naturale, gli sport estremi nel ghiaccio e le aurore boreali, allora dovete viaggiare ancora più a nord, nelle terre polari che davvero regalano cartoline invernali da sogno. Con Booking.com andiamo alla scoperta di 7 località per una vacanza indimenticabile, dove il sole non sale sopra l'orizzonte e il crepuscolo perpetuo dona ai paesaggi un'atmosfera unica, misteriosa.

Situato a metà strada tra la Norvegia e il Polo Nord, l'arcipelago norvegese delle Svalbard ha un clima estremo, ghiacciai spettacolari e vaste banchise. La sua città principale, Longyearbyen, è la porta di accesso a una delle ultime grandi aree incontaminate del mondo, dove gli orsi polari sono più numerosi delle persone. Tra metà novembre e fine gennaio è il luogo perfetto per andare a caccia dell'aurora boreale, fare safari in motoslitta e crociere tra i fiordi o, magari dopo una visita al museo locale, scegliere un'escursione nel paesaggio lunare del Monte Plateau. Per rilassarsi, si può prenotare una serata al Camp Barentz, accogliente chalet ai piedi del Monte Breinosa, dove gustare una cena artica intorno al caminetto; per il soggiorno lo Svalbard Hotell Polfareren di Longyearbyen è confortevole e dotato di una raffinata cucina nordica.

La città più settentrionale della Svezia, dove scoprire la cultura locale Sami, un centro spaziale e la più grande miniera di ferro del mondo, è Kiruna, che d'inverno si trasforma in un mondo incantato, fatto di paesaggi ammantati di neve e suggestive aurore boreali. Chi ama l'avventura può cimentarsi in gite su slitte trainate dalle renne e in escursioni con le racchette da neve tra foreste, grandi laghi e montagne. Vicino a Kiruna, il Máttaráhkká Northern Light Lodge, piccola struttura con arredi ispirati all'arte Sami, offre una delle migliori esperienze di avvistamento dell'aurora boreale della Lapponia.

La Groenlandia, l'isola più vasta del pianeta, è un Paese caratterizzato da paesaggi gelidi, vasti e inospitali, ma è abitato da una popolazione cordiale che vive in armonia con il proprio ambiente. Gli Inuit, popolo indigeno dell'Artico, accolgono in casa i viaggiatori per offrire loro i caffè groenlandesi (whisky, caffè e liquore all'arancia, servito con panna montata). La lastra di ghiaccio al centro dell'isola e gli iceberg sparsi intorno a essa rendono questa destinazione davvero unica. La città costiera di Ilulissat, raggiungibile in barca o con un volo dall'Islanda, è nota per il suo fiordo di ghiaccio, patrimonio dell'Umanità, e per i suoi iceberg. A nord del Circolo Polare Artico l'Hotel Icefiord offre camere con vista mozzafiato sulla baia di Disko; dalle finestre si avvistano le balene e, negli alloggi con lucernari, si può ammirare l'aurora boreale direttamente dal letto.

La cittadina di Iqaluit, nella regione di Nunavut, in Canada, è famosa per le sue montagne ghiacciate e la ricca cultura inuit.

La colorata città ospita la cattedrale di San Giuda, realizzata a forma di igloo, diversi ristoranti di qualità e ottime strutture ricettive. Grazie alla sua posizione sulla baia di Frobisher è il luogo ideale per avvistare balene, caribù e volpi artiche, e fare escursioni su slitte trainate dagli husky. C'è anche l'opportunità di assistere all'aurora boreale, apprezzabile al meglio tra i mesi di ottobre e aprile. Per conoscere la cultura inuit, è bene visitare il museo Nunatta Sunakkutaangit di Iqaluit, che ospita manufatti e opere d'arte.

L'Aqsarniit Hotel and Conference Centre, nei pressi delle meraviglie naturali del Sylvia Grinnell Territorial Park, propone escursioni su slitte o motoslitte.

L'isola di Hokkaido è la prefettura più settentrionale del Giappone: in questo periodo, i venti freddi provenienti dalla Siberia spazzano il mar del Giappone, generando abbondanti quantità di neve. Celebre per la sua natura selvaggia e le sorgenti termali, l'Hokkaido non è una regione polare, ma il clima, gli scenari e lo stile di vita sono simili a quelli artici. Gli appassionati di sci alpino e di fondo possono recarsi nella località montana di Niseko, famosa anche per l'aprés-ski e le sorgenti termali geotermiche. L'esclusivo hotel Setsu Niseko offre un ottimo ristorante, piscine termali e la possibilità di noleggiare l'attrezzatura da sci e fare passeggiate a cavallo ed escursioni di fondo guidate.

Nell'estremo nord della Finlandia, Nuorgam è un luogo remoto, circondato da una natura maestosa, perfetto per fare un'autentica esperienza artica. In questa regione, a due passi dal Mar Glaciale Artico, è possibile fare escursioni con le renne, passeggiate notturne con le ciaspole, gite con gli husky e pesca sul ghiaccio. A sud, lungo il fiume, si trovano le alture della regione di Kaldoaivi, un paradiso per sciatori ed escursionisti ricco di laghi nascosti e sentieri antichi, dove si ammira l'aurora boreale e si avvistano renne, lemming norvegesi, lepri di montagna, alci e volpi. L'Holiday Village Nuorgamin Lomakeskus è una base eccellente per esplorare la natura artica: gli chalet hanno stufe a legna, terrazze, saune private e vetrate con vista sul fiume.

Appena a sud del Circolo Polare Artico la città di Fairbanks in Alaska è un punto di partenza per avventure leggendarie con slitte trainate da cani o motoslitte, ideale per avvistare le aurore boreali al Murphy Dome, un sito che un tempo era una base aerea a 880 metri sul livello del mare. Merita anche un tour Chena Hot Springs, dove si trovano piscine di roccia con acqua calda minerale, magari dopo una sosta al Fairbanks Ice Museum, per gustare cocktail serviti in bicchieri da martini scolpiti nel ghiaccio, e all'A Taste of Alaska Lodge, lontano dalla città.



