Cultura, svago e benessere per la giornata della donna

Teatro, musica, cinema, mostre, terme, yoga o attività sportive: ognuno può scegliere di regalarsi anche solo un'ora per sé e per celebrare l'8 marzo, concedendosi del tempo per fare ciò che si ama. In tutte le città sono previsti cortei e numerosi appuntamenti dedicati alla Giornata internazionale dei diritti della donna; ecco qualche suggerimento per trascorrere la festa da sole o con le amiche, in città o fuori casa. Va ricordato che per tutta la giornata è gratuito l'ingresso alle donne nei musei, parchi archeologici, complessi monumentali, castelli, ville e giardini storici e altri luoghi statali della cultura.

Le donne sono al centro di 'Straordinarie', mostra di fotografie e audio alla Fabbrica del Vapore di Milano: fino al 17 marzo si possono ammirare 110 ritratti di donne italiane che con il loro percorso testimoniano tanti modi diversi, tutti possibili, di affermarsi e realizzare le proprie ambizioni oltre i pregiudizi e le discriminazioni. Nel capoluogo lombardo è possibile fare un tour tra 6 talenti femminili, protagonisti del mondo del design e dell'architettura milanese: Cini Boeri, Gae Aulenti, Zaha Hadid, Kazuyo Sejima, Yvonne Farrell e Shelley McNamara. Sempre a Milano chi ama i cocktail può deliziarsi con una lezione a Palazzo Cornalia, dove il bartender dell'esclusivo hotel è pronto a condividere le tecniche, i trucchi del mestiere e la storia dietro ogni cocktail.

Appuntamento alla Galleria d'Arte Moderna di Roma per l'iniziativa 'Storie di donne alla Gam!', un appassionante storytelling sulle donne protagoniste delle mostre in corso.

Alle 17.30 ai Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali, protagoniste sono Livia e Giulia, rispettivamente moglie e figlia dell'imperatore Augusto, raccontate da Maria Paola Del Moro nel corso dell'evento 'Il prezzo della libertà: donne della Roma di Augusto'. Tra gli itinerari in città alle 11 è in programma 'Lungo le Mura: trekking urbano da Porta Nomentana a Porta Tiburtina', visita guidata a cura di Lorenzo Conte. Alle 17.30 alla Biblioteca Laurentina 'Sante, streghe, madri, dive, influencer… I mille volti del femminile ieri e oggi', un incontro a cura di Virginia Salles del Centro Studi di Psicologia e Letteratura, un approfondimento sul percorso che le donne affrontano nella ricerca di un proprio spazio di espressione e identità.

Al Teatro Celebrazioni di Bologna Geppi Cucciari è protagonista di 'Perfetta', un divertente e ironico omaggio a tutte le donne. Nel centro storico di Napoli la writer Trisha Palma fa un tributo alle donne coraggiose con i suoi murales, partendo dalla parete di vicoletto Donnaregina. L'8 marzo verranno inaugurate le sue opere con i volti di Frida Kahlo, Michela Murgia, Rita Levi Montalcini, Matilde Serao e Artemisia Gentileschi.

Il Grand Universe Lucca è il luogo ideale per un giro in bicicletta nella suggestiva città toscana, mentre il Loggiato dei Serviti, nel cuore di Firenze, propone un visita guidata tra i misteri del capoluogo.

Alle terme di Saturnia il benessere passa anche per lo yoga: uno speciale 'Yoga Retreat' è dedicato alle donne e alla riscoperta dell'energia. Il pacchetto comprende un soggiorno di 3 notti dal 7 al 10 marzo, 5 lezioni di gruppo e 2 private con lo yogi, trattamenti e massaggi; info: termedisaturnia.it L'8 marzo alle terme di Merano l'ingresso alle piscine è gratuito per tutte le donne ma è possibile accedere al 'Feel Day', che comprende un massaggio rilassante e l'accesso alla Sky spa sul tetto dell'hotel, con la piscina panoramica, le vasche idromassaggio, le saune, il bagno turco e l'area relax. Info: hoteltermemerano.it Per un'esperienza rigenerativa totale nell'acqua, l'Ambasciatori Place Hotel di Fiuggi mette a disposizione una vasca di galleggiamento o di deprivazione sensoriale. Nella Tangerine Spa ci sono anche altre idroterapie con lettini ad acqua e trattamenti a secco; info: ambasciatoriplacehotel.com Se al relax si vuole si vuole aggiungere lo sport a La Thuile è possibile sciare o fare escursioni guidate con lo sguardo rivolto alla vetta del Monte Bianco. Per l'8 marzo a tutte le donne viene offerto lo skipass a metà prezzo, solo se lo si acquista in cassa, e proposte di benessere in un'ampia scelta di strutture. Info: lathuile.it 'Viaggi in rosa' a 8 euro è la proposta della Ferrovia Vigezzina-Centovalli, che collega Domodossola a Locarno su treni bianchi e blu: in poco meno di due ore un viaggio lento e panoramico conduce sulla sponda elvetica del Lago Maggiore.

Info: vigezzinacentovalli.com



