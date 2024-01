10 location per colorare di blu il giorno più triste dell'anno

Programmare un viaggio o un fine settimana in un luogo pieno di colori è uno dei modi migliori per affrontare il 'giorno più triste dell'anno', il Blue Monday, il terzo lunedì di gennaio. La ricorrenza si può vincere scommettendo proprio sul blu, colore simbolo di equilibrio e tranquillità, che grazie a queste caratteristiche viene utilizzato nelle sue varie tonalità dagli host Airbnb per decorare e aggiungere accenti di colore ai propri alloggi. Ecco una selezione di 10 case, da New York a Capri, passando per l'Islanda e il Marocco, tutte accomunate da un irresistibile tocco di blu, per iniziare a pianificare la prossima avventura.

Progettato per chi vuole vivere a tutto tondo Melbourne, in Australia, l'appartamento di design di Chapel Street (airbnb.it/rooms/863699165694999851) a South Yarra, offre il perfetto connubio tra comfort e stile. Con opere d'arte locali e un'atmosfera ricca di colori, trasforma il soggiorno in un'esperienza davvero memorabile.

Nel borgo di Marina Grande a Capri si soggiorna in un appartamento vista mare (airbnb.it/rooms/35539574) immersi nelle mille sfumature del blu. Aprite le finestre, respirate l'aria frizzantina del mare e ammirate il panorama mozzafiato del golfo di Napoli e della penisola sorrentina.

A Marrakech, nel cuore della Medina, si può scegliere di soggiornare in una stanza di un tipico riad con piscina(airbnb.it/rooms/852666): arredato con elementi di artigianato locale e decori in perfetto stile zellige.

L'alloggio offre una perfetta combinazione tra stile di vita tradizionale marocchino e comfort moderno, ideale per vacanze romantiche o in famiglia. Per vivere l'allure senza tempo di Parigi c'è un appartamento haussmanniano (airbnb.it/rooms/8948334) con parquet, modanature alle pareti e al soffitto e camino in stile. I famosi caffè La Coupole e Le Select e il Jardin du Luxembourg sono proprio a due passi.

Se state cercando un soggiorno che metta d'accordo le esigenze di tutta la famiglia, c'è una fattoria ristrutturata del 1900 (airbnb.it/rooms/690449987115929444) ai piedi della Shandaken Wild Forest, nello stato di New York, che fa al caso vostro. Se i grandi potranno immergersi nella tranquillità della natura, i bambini potranno giocare a basket, fare un bagno nel vicino ruscello o ammirare con il telescopio la magia del cielo stellato.

A Città del Capo si può soggiornare in un appartamento con vista sulla Table Mountain (airbnb.it/rooms/20161245): con i suoi ambienti luminosi e la cucina dai toni azzurro cielo, questa casa rappresenta il luogo ideale in cui tornare dopo una giornata all'insegna del divertimento. La chicca? Il rooftop da cui ammirare panorami mozzafiato.

A HveragerÐi, cittadina islandese rinomata per l'attenzione alla salute e ricca di sorgenti geotermiche, si può scegliere un cottage (airbnb.it/rooms/837581707976499469) che è un vero paradiso per gli amanti del benessere. Nell'area comune esterna si può godere di una sauna a legna, una vasca idromassaggio, una doccia e - se si è fortunati- anche dello spettacolo dell'aurora boreale.

A Cape Charles, negli Stati Uniti, c'è una minicasa stravagante e confortevole (airbnb.it/rooms/631040703422007188), nata come auto park alla fine degli anni '30. Qui il blu è protagonista in un gioco tra tonalità e pattern che insieme ai dettagli e alle decorazioni in stile marinaro dell'interior fanno vivere un'autentica atmosfera marina. Tips per i romantici: dal portico anteriore si ammirano splendide albe.

Avete sempre sognato di vivere in un castello ma con tutti i comfort della vita moderna? C'è una tenuta del XVIII secolo (airbnb.it/rooms/53044726) in Normandia, a Ducey-les-Chéris. che potrebbe essere la vostra prossima destinazione. Immersa in un affascinante villaggio francese lungo il fiume, a soli 20 minuti di viaggio da Mont-Saint-Michel, è il place to be per rilassarsi in un ambiente tranquillo con paesaggi mozzafiato. Immerso nella tranquillità di uno dei parchi nazionali più belli in Polonia, un pittoresco rifugio blu (airbnb.it/rooms/50819667) a Mytarz, con vista sulla foresta, vi conquisterà. È un'ottima base per esplorare la zona alla scoperta di rovine di castelli, vigneti, sentieri escursionistici e tanta natura. Per rinvigorire il fisico potete praticare attività sportive come sci, mountain bike o equitazione.



