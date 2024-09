Settembre in Alta Badia

(di Ida Bini) Movimënt, il parco dell'Alta Badia accessibile solo con gli impianti a fune, si riveste di colori e atmosfere autunnali per passeggiate nei boschi, degustazioni nei rifugi di montagna ed escursioni in mountain bike su tracciati ben segnalati. Si pedala lungo il percorso del Sellaronda o sui sentieri che collegano le varie aree del parco - Piz Sorega, Piz La Ila, Pralongià, Col Alt - e nei Bike Beats, emozionanti percorsi ricchi di ostacoli e curve.

Fino al 6 ottobre le Dolomiti dell'Alta Badia offrono vacanze sportive e piacevoli soggiorni tra appuntamenti folcloristici e feste enogastronomiche. Il 15 settembre, per esempio, si celebra la fine dell'estate con 'Munt de Boè in festa', che coinvolge i quattro rifugi dell'area Boè, da Corvara fino ai piedi del gruppo del Sella e a Campolongo. Dopo una mattinata in quota ci si rilassa sulle terrazze con vista dove si gustano le specialità culinarie dell'Alta Badia accompagnate dalla musica dal vivo. Partecipano all'evento Crëp de Munt, Franz Kostner, Munt Plan Fistí Alm e Piz Boé Alpine Lounge, tutti facilmente raggiungibili con gli impianti e a piedi.

Dal 15 al 29 settembre la manifestazione 'Saus dl Altonn', ovvero 'sapori dell'autunno', abbraccia tutta l'Alta Badia: i rifugi vengono abbinati a un artigiano locale e al suo prodotto d'eccellenza, declinato in un intero menu. Si comincia domenica 15 all'Ütia Lé in Badia, che valorizza il 'ciajógrisc', il formaggio grigio; poi il 21 settembre si passa a I Tablà di La Villa, dove il filo conduttore è il Bio Lüch Ruances con 'iogurt' in versione mousse, i ravioli farciti, il filetto di vitello e la torta. Domenica 22 settembre al Club Moritzino di Piz La Ila protagonista è il 'cern Bio di lüch", la carne del maso, dal manzo al vitello fino allo speck; infine domenica 29 settembre spazio all'Ütia Bioch a San Cassiano, con un menu dedicato alla 'marmelada', che accompagna tartelletta, agnello e cheese cake.

Per maggiori informazioni: moviment.it



Riproduzione riservata © Copyright ANSA