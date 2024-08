Seychelles, il cuore piccante della cucina creola

Una delle gemme più preziose della cucina delle Seychelles è la salsa al peperoncino, conosciuta localmente come “lasos piman”. Questa salsa vibrante e piccante è un alimento fondamentale in ogni famiglia delle Seychelles, capace di trasformare qualsiasi pasto in un'esperienza culinaria indimenticabile. La lasos piman non è solo una salsa; è un concentrato di sapori che esprime l’essenza stessa della cucina creola seychellese: vivace, colorata e ricca di carattere.

Questa salsa piccante è molto più di un semplice condimento, è un vero e proprio simbolo dell'ospitalità e della passione per la cucina che caratterizzano le Seychelles. Ogni famiglia ha la sua versione, tramandata di generazione in generazione, e prepararla significa immergersi nel cuore della cultura creola. Servita con pesce appena pescato o carne alla griglia, la lasos piman rende ogni pasto un'esperienza che risveglia i sensi e racconta la storia di un popolo che vive in armonia con il mare e la terra.

Ingredienti:

10 peperoncini ‘bird’s eye’ – Questi piccoli peperoncini sono famosi per il loro calore intenso, essenziale per dare alla salsa la sua caratteristica piccantezza.¼ di cipolla, tagliata a dadini sottili – La cipolla aggiunge una dolcezza delicata, bilanciando la forza del peperoncino.½ pomodoro, tagliato finemente – Il pomodoro dona freschezza e una nota di acidità che arrotonda i sapori.4 ‘bilenbi’, tagliati a fette (o il succo di un limone) – Il bilenbi (Averrhoa bilimbi), un frutto aspro tipico delle Seychelles, aggiunge una nota di acidità che esalta il gusto della salsa. In alternativa, si può usare il succo di limone.3 rametti di coriandolo – tritati – Il coriandolo fresco porta un tocco erbaceo e un profumo che evoca i giardini tropicali dell'arcipelago.½ cucchiaio di aglio schiacciato – L’aglio aggiunge profondità e un pizzico di calore terroso.1 cucchiaio di olio vegetale – L’olio aiuta a legare gli ingredienti e a distribuire uniformemente i sapori.Un pizzico di pepe nero – Il pepe nero completa il bouquet di sapori con la sua speziatura delicata.1 limone - succo – Il succo di limone aggiunge una freschezza agrumata che illumina la salsa.Un pizzico di sale – Essenziale per esaltare tutti i sapori.

Procedimento:

Iniziare pestando i peperoncini con il sale in un mortaio. Questo processo libera gli oli essenziali dei peperoncini, intensificando il loro sapore e piccantezza.

Aggiungere la cipolla, il pomodoro, i bilenbi, il coriandolo e l’aglio nel mortaio. Continuare a pestare grossolanamente fino a ottenere una consistenza ruvida, dove i sapori si mescolano senza perdere la loro individualità.

Versare l’olio vegetale, il succo di limone e il pepe nero, mescolando delicatamente per amalgamare tutti gli ingredienti.

La lasos piman è pronta! Servirla come accompagnamento per piatti di carne o pesce, o usarla per dare un tocco piccante a qualsiasi pietanza.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA