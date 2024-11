Le mostre del weekend, da Nino Migliori a Tony Cragg

Da Guglielmo Marconi a Tony Cragg, passando per Sergio Padovani e Nino Migliori, oltre all'incontro tra Pascali e Scialoja: sono alcune delle mostre della settimana.

BASSANO DEL GRAPPA (VI) - Dal 9 novembre al 25 marzo alla Fondazione The Bank Ets - Istituto per gli Studi sulla Pittura Contemporanea la mostra "Sergio Padovani. Opere dal 2018 al 2024", curata da Cesare Biasini Selvaggi, che conclude il tour italiano e internazionale dell'artista iniziato a Roma a inizio 2024. Nel percorso espositivo alcune delle principali opere del progetto Pandemonio, unitamente a dieci lavori inediti, realizzati per l'occasione.

BARI - Al Kursaal Santalucia la mostra "Pino Pascali Toti Scialoja. Confluenze", curata da Federica Boragina e Eloisa Morra con Antonio Frugis. L'esposizione, articolata in 5 sezioni, si concentra sul dialogo personale e artistico fra Scialoja e Pascali, protagonisti delle vicende artistiche italiane degli anni Cinquanta e Sessanta.

ROMA - Documenti, fotografie, filmati d'epoca, oggetti originali e installazioni interattive compongono la mostra "Guglielmo Marconi. Vedere l'invisibile" per svelare al pubblico le intuizioni giovanili del grande scienziato. Allestita al VIVE - Vittoriano e Palazzo Venezia, la mostra resterà aperta al pubblico a partire dall'8 novembre e fino al 25 aprile.

ROMA - Dal 9 novembre al 4 maggio, il Museo Nazionale Romano presenta alle Terme di Diocleziano la mostra "Tony Cragg.

Infinite forme e bellissime", a cura di Sergio Risaliti e Stéphane Verger. Le 18 sculture di medie e grandi dimensioni in mostra, realizzate negli ultimi due decenni in bronzo, legno, travertino, fibra di vetro e acciaio, entrano in dialogo con gli spazi archeologici del complesso monumentale.

ROMA - Si intitola "Michael Sweerts. Realtà e misteri nella Roma del Seicento", a cura di Andrea G. De Marchi e Claudio Seccaroni, la mostra in programma all'Accademia di San Luca dall'8 novembre al 18 gennaio. Attraverso le 18 opere esposte (di cui 13 dell'artista fiammingo) la mostra è un'occasione per approfondire la vicenda biografica, sociale e artistica del pittore, con importanti scoperte d'archivio e di restauro, che hanno permesso collegamenti tra opere e tracce documentali, nonché riesami tecnici.

ROMA - Arriva all'Istituto Polacco di Roma, dal 6 novembre al 14 febbraio, "Simboli della vita dopo la morte. Scultura commemorativa di Krzysztof M. Bednarski ", a cura di Anna Potocka. Attraverso materiale d'archivio, fotografie e bozzetti, l'esposizione racconta la produzione scultorea funeraria dell'artista italo-polacco, che si trova sparsa non solo in Polonia, ma in tutto il mondo.

MILANO - Al Mudec dal 9 novembre al 15 dicembre la mostra conclusiva della seconda edizione del Deloitte Photo Grant, a ingresso gratuito. Nelle due sezioni saranno presentate Geography of Energy di Davide Monteleone, il fotografo italiano vincitore di questa edizione 2024, categoria "Segnalazioni", e Dust from Home di Fernanda Liberti, la fotografa brasiliana vincitrice dell'edizione 2023, categoria "Open Call". Sarà presentata anche un'anteprima del progetto Reinas di Fabiola Ferrero, la fotografa venezuelana vincitrice dell'edizione 2024, categoria "Open Call".

BOLOGNA - Si intitola "Dipinti e disegni di antichi Maestri dal XVI al XIX secolo" la mostra in programma dal 9 novembre al 21 dicembre alla Galleria d'arte Fondantico. Tra le opere eseguite da importanti artisti bolognesi ed emiliani attivi tra la metà del Cinquecento e l'inizio dell'Ottocento anche l'Adorazione dei pastori realizzata attorno al 1565 da Sebastiano Filippi detto Bastianino e la tela "da stanza" con San Girolamo in preghiera, firmata da Giovanni Francesco Barbieri detto il Guercino. BOLOGNA - Al Museo Civico Archeologico la mostra di Nino Migliori "I miei gioielli", a cura di Lorenzo Balbi e allestita dal 7 novembre. Dedicata alla produzione inedita e più insolita del fotografo, la mostra riunisce una selezione di pezzi unici realizzati tra gli anni '70 e '80 provenienti dalla collezione personale dell'artista, oltre a 5 lightbox fotografici e una serie di riproduzioni d'autore.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA