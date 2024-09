Le mostre del weekend, da Ai Weiwei a Picasso

(di Marzia Apice)

Il maestro Picasso, accanto all'impegno politico di Ai Weiwei, e poi quattro esponenti dello Spazialismo, Fernando Botero, Maria Lai e l'indimenticabile Mike Bongiorno: sono alcune delle mostre che si potranno visitare questa settimana.

BOLOGNA - A Palazzo Fava dal 21 settembre "Ai Weiwei. Who I am?", a cura di Arturo Galansino. Fino al 4 maggio grandi installazioni, sculture, video e fotografie che invaderanno interamente lo storico palazzo bolognese, per raccontare l'universo creativo dell'artista cinese, da sempre impegnato nei diritti umani e la cui ricerca si snoda in una tensione continua tra tradizione e sperimentazione, conservazione e distruzione.

SACILE - Si intitola "Tancredi, Guidi, Morandis, Licata. 4 Anniversari Spazialisti" la mostra allestita a Palazzo Ragazzoni dal 21 settembre al 12 gennaio. A cura di Giovanni Granzotto, la rassegna celebra gli anniversari delle morti di Tancredi Parmeggiani (1927-1964), Virgilio Guidi (1891-1984), Gino Morandis (1915-1994) e Riccardo Licata (1929-2014), quattro artisti che hanno segnato una pagina fondamentale della storia dello spazialismo italiano.

PISTOIA - Dal 22 settembre al 23 febbraio a Palazzo De' Rossi "Maria Lai. geografia", a cura di Monica Preti e Annamaria Iacuzzi. Nuovo appuntamento del progetto In Visita (che propone l'esposizione temporanea di una o più opere d'arte all'interno del percorso permanente delle Collezioni del Novecento di Palazzo de' Rossi), la mostra presenta "Geografia, 1982-1988": l'opera, in prestito da Intesa Sanpaolo, faceva parte della raccolta d'arte del Credito Industriale Sardo, come documento dell'espressività contemporanea degli artisti attivi in Sardegna.

MILANO - Due grandi mostre a Palazzo Reale: nel centenario della nascita di Mike Bongiorno ha aperto al pubblico "Mike Bongiorno 1924-2024", un originale percorso, in cui grande impatto avranno le ricostruzioni scenografiche che contestualizzeranno alcuni momenti focali della carriera del grande personaggio, consentendo al visitatore di attraversare varie epoche e di interagire dal vivo con il mondo dei quiz. Tanti anche i filmati biografici, nei quali, attraverso le stesse parole del presentatore, si ripercorrerà la sua storia dagli anni '20 ai giorni nostri. Aprirà invece il 20 settembre la mostra "Picasso.

Lo straniero", a cura di Annie Cohen-Solal, Cécile Debray.

Incrociando temi artistici, politici e d'attualità, l'esposizione riunisce oltre 90 opere dell'artista, e presenta un nutrito nucleo di documenti (alcuni inediti), fotografie, lettere e video che si focalizzano sugli ostacoli che Picasso da giovane dovette affrontare quando giunse a Parigi per la prima volta, nel 1900, senza saper parlare il francese. "Omaggio alla Cappella Portinari - Rinaldo Invernizzi: Tra storia dell'arte e spiritualità" è ospitata fino al 13 novembre nella Cappella Portinari, inserita nel contesto architettonico della Basilica di Sant'Eustorgio. In un dialogo tra passato e presente, l'artista propone un potente ciclo di dipinti ispirati ai motivi architettonici della Cappella Portinari e in particolare al ciclo di affreschi con le Storie di San Pietro Martire, realizzati dal genio di Vincenzo Foppa intorno al 1460.

ROMA - Sono 120 le opere che raccontano l'universo esuberante e magico di Fernando Botero, nella grande mostra - la più grande mai realizzata in Italia - allestita fino al 19 gennaio a Palazzo Bonaparte, curata da Lina Botero, figlia dell'artista, e Cristina Carrillo de Albornoz. Il percorso, tra forme monumentali dei suoi soggetti e le fisicità corpulente, illustra l'intera carriera e la maestria dell'artista colombiano nelle varie tecniche, dalla pittura alla scultura.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA