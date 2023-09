Le mostre del weekend, da Boccioni a Guangyi

MAMIANO - L'arte di Boccioni e quella del cinese Guangyi, accanto agli scatti di Lee Miller: sono alcune delle mostre in programma in questa settimana.

MAMIANO DI TRAVERSETOLO (PR) - Alla Fondazione Magnani-Rocca dal 9 settembre "Boccioni 1900-1910. Roma Venezia Milano", a cura di Virginia Baradel, Niccolò D'Agati, Francesco Parisi e Stefano Roffi. La mostra, in programma fino al 10 dicembre, attraverso circa 200 opere approfondisce la figura del giovane Boccioni e gli anni della formazione: il focus è sui diversi momenti della sua attività artistica anche ricostruendo il contesto in cui si è sviluppata.

FIRENZE - La prima mostra personale in Italia di Wang Guangyi, uno dei più celebri artisti cinesi dei nostri tempi, dal titolo "Obscured Existence" è in programma a Palazzo Pitti dal 7 settembre al 10 dicembre: curato da Eike Schmidt e Demetrio Paparoni, il progetto comprende 28 quadri mai esposti in Occidente, realizzati dal 2014 ad oggi. Alcuni dipinti creati per l'occasione presentano rivisitazioni con occhi diversi di capolavori degli Uffizi.

NICHELINO (TO) - Si intitola "Lee Miller: Photographer & Surrealist" la mostra allestita alla Palazzina di Caccia di Stupinigi dal 9 settembre al 7 gennaio. In un percorso articolato in 100 scatti provenienti dall'archivio Lee Miller, viene restituito al visitatore il racconto della vita ma anche la cifra stilistica della fotografa.

ROMA - La Vaccheria ospita dal 9 settembre al 14 gennaio "Dal Futurismo all'arte virtuale" a cura di Giuliano Gasparotti e Francesco Mazzei. Nell'esposizione (a ingresso gratuito) oltre 100 opere, da Calder a Balla, da De Chirico a Liechtenstein e Warhol, ripercorrono le principali tappe dell'arte rivoluzionaria del '900.

PARMA - A Palazzo Pigorini dall' 8 settembre al 5 novembre "Archivio Moretti. Il volto della città nel secolo breve, Parma 1922-1997", a cura di Cristina Cassero e Andrea Tinterri. Nel percorso una selezione dello sterminato archivio fotografico appena donato al Comune di Parma, i cui estremi cronologici sono rappresentati da due momenti storici, le barricate antifasciste e l'inaugurazione del monumento dedicato alle barricate stesse.

BARGA (LU) - Il corpo femminile come luogo ideale di riflessione sulla condizione umana: è la mostra "Femina" di Carlo Sciff, curata da Francesco Mutti e in programma dal 7 al 24 settembre al Museo Le Stanze della Memoria. Nel percorso una selezione di opere storiche dell'artista accanto ad alcuni dipinti inediti.

TORINO - Media diversi a confronto e prospettive originali nella collettiva "mutating bodies, imploding stars", a cura di Samuele Piazza, dal 6 al 17 settembre 2023 nel Binario 2 delle OGR Torino. Nel percorso opere che spaziano dalla pittura alla performance, dalla scultura alla video installazione, realizzate da Alex Baczyński-Jenkins (Polonia/Regno Unito/Germania), Eglė Budvytytė (Lituania/Paesi Bassi), Guglielmo Castelli (Italia) e Raúl de Nieves (Messico/Stati Uniti).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA