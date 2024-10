Ercolano la tradizione in scena, con Sirica e Damiano

Vincenzo Damiano e Rocco Campana, della Pizzeria Ro.Vi di Ercolano, aprono le porte del loro locale, nella storica Villa De Bisogno di Casaluce, in Corso Resina 187, per proporre alcune degustazioni, elaborate in sinergia e collaborazione con rinomati pasticceri e celebri chef.

Gli appuntamenti avranno una cadenza mensile e si inizia con il decano dei pasticceri campani: Sabatino Sirica che, il 22 ottobre, inaugurerà il format "Metti una sera a cena…".

A partire dalle ore 20.00, si potrà partecipare alla degustazione che prevede una selezione di pizze, messa a punto da Damiano: Marinara a modo nostro, Provola e Pepe e Salsiccia e Friarielli; seguita dalle famose sfogliatelle di Sabatino Sirica.

Last but not least si assisterà alla tradizionale finitura del Babà, eseguita da Sirica, secondo la sua personale ricetta della "bagna" di zucchero, acqua e rhum.



