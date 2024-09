Prandini, l'informazione corretta fa vincere il made in Italy

"Per quanto concerne l'etichettatura, la tecnologia diventa importante - tramite l'utilizzo di un Qr code, tramite le informazioni che possono essere veicolate con i sistemi che abbiamo a disposizione - ed è importante anche una valorizzazione della Blockchain, in termini di informazione corretta ai consumatori sui prodotti acquistati in tutto il mondo. Questo è un primo passo per avere quella trasparenza che fa vincere, poi, il vero Made in Italy". Lo ha detto il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, a margine della giornata conclusiva di AgriFood Future 2024, evento organizzato a Salerno dalla locale Camera di Commercio e da Unioncamere.

"Oggi - ha spiegato Prandini - esportiamo 64 miliardi in termini di valore. L'italian sounding, cioè quello che viene venduto per italiano ma italiano non è, ne vale 120. Ed è un mercato che noi vogliamo conquistare proprio grazie a questi strumenti" che garantiscono la trasparenza e la corretta informazione sui prodotti.



