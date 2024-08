Vesi,la pizza è nata a Napoli ed è patrimonio dei napoletani

"Se l'Unesco ha dichiarato ''l'arte del pizzaiolo napoletano, di cui la pizza napoletana è il prodotto tangibile, come patrimonio immateriale dell'umanità' lo ha fatto premiando la storia della pizza, che nel 1700 è nata a Napoli, e la sua genesi è nota a tutti. I fatti parlano chiaro.

La pizza è nata a Napoli ed è patrimonio dei napoletani". Così Giuseppe Vesi, pizzaiolo napoletano - e componente, tiene a sottolineare, della Comunità rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale Unesco "L'arte del Pizzaiuolo Napoletano" - interviene sulle polemiche legate alla 'napoletanità' del prodotto.

Dice Vesi: "C'è un fronte da sempre aperto, che ha come tema centrale proprio la pizza. E il dibattito che si sta svolgendo in questi giorni, dopo la discesa in campo di un imprenditore famoso, che ha lanciato un tipo di pizza ritenuta costosa, consente a tutti di esprimersi su un tema che ha sempre successo: la pizza, che come ingrediente ha sempre il popolo napoletano, una ricetta semplice e di sicuro successo. Ma qualcuno dimentica la storia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA