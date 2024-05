Pizza, Concettina ai Tre Santi apre a Capri

Concettina ai Tre Santi apre a Capri il suo secondo locale. L'appuntamento è per sabato 1 giugno nella nuova struttura di via Madre Serafina, 6. "Nei locali, a due passi dalla leggendaria Piazzetta, che sono stati della storica Pizzeria Gemma - informa un comunicato - la famiglia Oliva porterà, ogni stagione turistica, la collaudata esperienza sensoriale su misura della Casa madre nel Rione Sanità, fatta di verdure di stagione, antipasti iconici e, ovviamente, pizze".Quello di Capri è un menù che punta all'essenza riproponendo le ricette della tradizione della famiglia Oliva. Da "Palla al centro" a "Sott e ngopp", la Montanara di Casa Oliva, fino alle Ciro's icons, passando per la "pizza del giorno" proposta dal giovane vulcanico Ciro Oliva. E ancora: da "Int 'o rutiell" alle Speciali, senza dimenticare le Classiche, tra le quali le intramontabili "Marinara" e "Margherita". "Concettina ai Tre Santi a Capri - spiega Ciro Oliva - è un progetto semplice e, come tale, impegnativo: portare sull'isola le preparazioni che più ci rappresentano. Il valore aggiunto è nell'uso della materia prima di stagione e in un forte rapporto di scambio e fiducia tra chi prepara e serve e chi è seduto a tavola, grazie al nostro team che con noi condivide il progetto di famiglia".



