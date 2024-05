20 anni di Obicà,1 milione di kg di mozzarelle vendute nel mondo

Una nuova apertura prevista in Francia entro l'estate, un fatturato di oltre 500 milioni di euro totalizzato dal 2004 ad oggi, 1 milione di kg di Mozzarelle di Bufala Campana DOP vendute, 300 fornitori coinvolti nel corso degli anni, 24 ristoranti tra Italia ed estero che contano attualmente 500 dipendenti e nuovi progetti di espansione sui mercati internazionali e speciali focus dedicati alle risorse umane: Obicà Mozzarella Bar celebra così i suoi primi 20 anni.

"Siamo orgogliosi di celebrare il ventennale di questo marchio che da sempre valorizza la cultura del made in Italy dal punto di vista enogastronomico", dice Achille Scudieri, vice presidente del Gruppo Obicà. "Guardiamo al futuro valorizzando non solo la Mozzarella di Bufala Campana DOP, ma tutti quei prodotti con caratteristiche uniche, che nascono dalla maestria di piccoli produttori, che riflettono il meglio del nostro Paese".

Per omaggiare il ventennale, Obicà propone una speciale rassegna di piatti signature: fino a fine maggio, ci sarà la Figliata di Latte di Bufala accompagnata da Bocconcini di Mozzarella di Bufala Campana DOP: da giugno ad agosto, un menu campano in collaborazione con Gentile; a settembre e ottobre, il Salumificio Santoro. A concludere i festeggiamenti, a novembre e dicembre, Savitar, azienda di riferimento nel mondo del tartufo.

Infine, spazio al food pairing: per l'aperitivo oppure in abbinamento ai piatti, Obicà propone "Viaggio in Italia", un'esclusiva drink list firmata dal beverage specialist Luca Scrimenti e dedicata alle sei città in cui è presente il brand: Torino, Milano, Firenze, Roma, Cagliari e Palermo.

"Quella della famiglia Scudieri, che nel 2021 ha acquisito il marchio da un fondo di investimento inglese, è una strategia a lungo termine", spiega Davide Di Lorenzo, Ceo del Gruppo. "Per il prossimo biennio, i due principali focus su cui concentrarsi riguardano l'espansione all'estero, con alcune nuove aperture, la prima prevista vicino a Parigi, e lo sviluppo di attività dedicate alle risorse umane, su cui puntiamo molto dal punto di vista della formazione e dell'engagement".



