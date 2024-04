Sbarca a Napoli 'I cento', guida a ristoranti e trattorie

I Cento sbarcano a Napoli: dal 26 aprile arriva in libreria la guida ai ristoranti e alle trattorie "I Cento": i cento migliori indirizzi dove mangiare in città, suddivisi fra top e pop.

Pubblicata dalla casa editrice Edt, la collana di guide alla ristorazione è nata a Torino e negli anni ha raccontato tante piazze d'Italia: Milano, Roma, Firenze, Genova, Bari. E ora, nel 2024, Napoli grazie al sostegno di Gesac, la Società di gestione degli aeroporti di Napoli e Salerno. "L'obiettivo - viene spiegato - è quello di offrire ai tanti turisti in arrivo in aeroporto una guida innovativa che valorizzi le eccellenze di una città indissolubilmente legata alla sua ristorazione".

La guida raccoglie i cento migliori luoghi della ristorazione di Napoli, dividendoli in due sezioni: 40 ristoranti top e 60 indirizzi pop che riuniscono trattorie popolari, pizzerie storiche e contemporanee, e street food, dalle tripperie alle rosticcerie. La formula è quella consueta della collana: cento schede per cento indirizzi. I locali top sono indicati in ordine alfabetico, con una classifica di dieci preferiti, una hit parade che premia il "miglior ristorante di Napoli" secondo gli autori; i locali pop, sempre in ordine alfabetico, sono tutti a pari merito, con un solo vincitore di sezione, premiato come "miglior locale pop di Napoli".

I Cento non a caso sbarcano a Napoli proprio ora: "la cucina partenopea - spiegano gli autori - è una delle più amate del mondo, ma è solo negli ultimi anni che ai locali tradizionali se ne sono affiancati di innovativi, completando così l'offerta, dalla creatività della Nuova Cucina Napoletana alle tavole più ruspanti dei Quartieri, fino a una squisita pizza fritta al Rione Sanità".

La guida si definisce "indipendente e libera, rigorosa e divertente": gli autori sono quelli dell'edizione "madre", Stefano Cavallito & Alessandro Lamacchia - avvocati-gourmet, da trent'anni firme de "La Repubblica" - e Luca Iaccarino, collaboratore del "Corriere della Sera" e food editor di Edt; con loro Luciana Squadrilli. "Più che critici gastronomici, siamo cronachisti di cento storie gastronomiche in una città che ne avrebbe da raccontare mille", affermano.

La guida è stata presentata ieri sera alla stampa, alla Fondazione Cloister di Napoli.



